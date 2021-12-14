В Арцахе подтверждено 35 новых случаев заражения COVID-19

13 декабря в Республике Арцах проведено 313 тестов, подтверждено 35 новых случаев заражения COVID-19. Как передает «Арменпресс», Минздрав Арцаха сообщает, что зарегистрирован 1 случай смерти. Скончался 72-летний мужчина с диагнозом коронавирусной болезни, двусторонней полисегментарний пневмонии, острой легочной недостаточности и диабета.

В настоящее время стационарное лечение от коронавирусной болезни проходят 104 инфицированных. Врачи состояние 14 пациентов оценивают как крайне тяжелое, 68 - как тяжелое. Среди них есть и молодые люди. Больные с легкими формами амбулаторное лечение получают в домашних условиях.

В 2021 году для лабораторного выявления коронавируса в Арцахе обследовано 28 119 граждан, из которых у 4 538 оказался положительный результат.

Министерство здравоохранения Республики Арцах вновь призывает следовать инструкциям, дабы избежать новых вспышек и перебороть коронавирусную инфекцию.