У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,6
10:30, 14 Декабрь, 2021
Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов Индонезии, как передает Арменпресс, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
По данным USGS, подземные толчки были зафиксированы в 03.20 по времени UTC (06.20 мск), очаг залегал на глубине 76 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 91-м километре к северу от города Маумере (население 47,5 тысячи человек).
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг землетрясения магнитудой 7,2 залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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