У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,6

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов Индонезии, как передает Арменпресс, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным USGS, подземные толчки были зафиксированы в 03.20 по времени UTC (06.20 мск), очаг залегал на глубине 76 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 91-м километре к северу от города Маумере (население 47,5 тысячи человек).

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг землетрясения магнитудой 7,2 залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.