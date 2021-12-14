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Шахматисты Армении продолжают выступления в «Абу-Даби Мастерс»

Шахматисты Армении продолжают выступления в «Абу-Даби Мастерс»

Гроссмейстеры, представляющие Армению, продолжают свои выступления в «Абу-Даби Мастерс».

Как передает «Арменпресс», после 6 туров представители Армении Тигран Арутюнян и Шант Саркисян набрали по 3 очка. Лидирует представитель Украины Павел Ельянов с 5 очками.

Турнир в Абу-Даби состоит из 9 туров и завершится сегодня, 14 декабря.


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