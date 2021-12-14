АБР понизил прогнозы роста ВВП в развивающихся странах Азии в 2021 году до 7%

Азиатский банк развития (АБР) понизил прогнозы экономического роста в развивающихся странах Азии по итогам текущего года на 0,1 процентный пункт - до 7%. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном во вторник докладе этой финансовой организации, штаб-квартира которой находится в Маниле.

"АБР пересмотрел свой прогноз экономического роста для развивающихся стран Азии в сторону понижения до 7% в этом году и 5,3% в следующем году после того, как возобновившиеся вспышки коронавирусной инфекции привели к замедлению роста в третьем квартале", - говорится в публикации.

В сентябрьском докладе эти цифры прогнозировались на уровне 7,1% и 5,4% соответственно.

"Устойчивый прогресс Азии в борьбе с COVID-19 посредством непрерывных кампаний по вакцинации и более стратегического применения мер сдерживания помог улучшить перспективы роста в начале года, - отметил исполняющий обязанности главного экономиста АБР Джозеф Звеглич. - Однако новые вспышки в третьем квартале сдерживали рост валового внутреннего продукта, а появление варианта вируса "омикрон" вновь вызывает неопределенность".

В частности, слегка понижен прогноз для экономики КНР: эксперты банка ожидают, что по итогам текущего года она вырастет на 8% вместо 8,1%, а в следующем году - на 5,3% вместо 5,5%.