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Никол Пашинян с двухдневным рабочим визитом выехал в Брюссель

Никол Пашинян с двухдневным рабочим визитом выехал в Брюссель

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян с двухдневным рабочим визитом выехал в Брюссель.

Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе информации и общественных связей Аппарата Премьер-министра.

Никол Пашинян в Брюсселе примет участие в шестом саммите Восточного партнерства. В рамках саммита предусмотрены и двусторонние встречи Премьер-министра РА с европейскими партнерами.

Премьер-министр также встретится с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

В Брюсселе запланирована и трехсторонняя встреча Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, Президента Европейского Совета Шарля Мишеля и Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.


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