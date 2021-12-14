Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян с двухдневным рабочим визитом выехал в Брюссель.

Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе информации и общественных связей Аппарата Премьер-министра.

Никол Пашинян в Брюсселе примет участие в шестом саммите Восточного партнерства. В рамках саммита предусмотрены и двусторонние встречи Премьер-министра РА с европейскими партнерами.

Премьер-министр также встретится с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

В Брюсселе запланирована и трехсторонняя встреча Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, Президента Европейского Совета Шарля Мишеля и Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.