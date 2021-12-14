На территории Армении есть закрытые автодороги. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает, что в Арагацотнской области закрыта автодорога, ведущая от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к озеру Кари. Из-за опасности спада камней временно закрыта дорога, ведущая от села Зовуни к ущелью Кореи.

Согласно информации, полученной из Департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ по Республике Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.