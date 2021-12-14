Цены на цветные металлы - 13-12-21

ЛОНДОН, 14 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 13 декабря были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 1.22% и составила 2651.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.27% и составила 9505.50 долларов США, цена на свинец выросла на 1.99% и составила 2310.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.23% и составила 19775.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.13% и составила 39400.00 долларов США, цена на цинк выросла на 1.73% и составила 3356.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 44750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 69815.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.