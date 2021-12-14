Новые пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
09:18, 14 Декабрь, 2021
После отмены результатов жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА состоялась другая жеребьевка.
Как передает «Арменпресс», в результате новой жеребьевки образовались следующие пары:
«Зальцбург» - «Бавария»
«Спортинг - «Манчестер Сити
«Бенфика» - «Аякс»
«Челси» - «Лилль»
«Атлетико Мадрид» - «Манчестер Юнайтед»
«Вильярреал» - «Ювентус»
«Интер» - «Ливерпуль»
«Реал Мадрид» - ПСЖ
Первые матчи 1/8 финала состоятся в следующем году, 15,16, 22,23 февраля, ответные матчи пройдут 8,9, 15,16 марта.
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