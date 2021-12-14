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Новые пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Новые пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

После отмены результатов жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА состоялась другая жеребьевка.

Как передает «Арменпресс», в результате новой жеребьевки образовались следующие пары:

«Зальцбург» - «Бавария»

«Спортинг - «Манчестер Сити

«Бенфика» - «Аякс»

«Челси» - «Лилль»

«Атлетико Мадрид» - «Манчестер Юнайтед»

«Вильярреал» - «Ювентус»

«Интер» - «Ливерпуль»

«Реал Мадрид» - ПСЖ

Первые матчи 1/8 финала состоятся в следующем году, 15,16, 22,23 февраля, ответные матчи пройдут 8,9, 15,16 марта.


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