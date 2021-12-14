Вараздат Ароян не участвовал в очередной игре «Кадиса»
09:12, 14 Декабрь, 2021
В 17-м туре чемпионата Испании по футболу «Кадис» сыграл с «Гранадой».
Как передает «Арменпресс», футболисты «Гранады» гол «Кадиса», забитый хозяевами на 33-й минуте, не оставили безответным, на 88-й минуте они сравняли счет. Матч завершился вничью, со счетом - 1:1.
Защитник сборной Армении по футболу Вараздат Ароян был в резерве «Кадиса» и в игре не участвовал.
В настоящее время «Кадис» в турнирной таблице «Ла Лиги» занимает 18-е место.
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