Вараздат Ароян не участвовал в очередной игре «Кадиса»

В 17-м туре чемпионата Испании по футболу «Кадис» сыграл с «Гранадой».

Как передает «Арменпресс», футболисты «Гранады» гол «Кадиса», забитый хозяевами на 33-й минуте, не оставили безответным, на 88-й минуте они сравняли счет. Матч завершился вничью, со счетом - 1:1.

Защитник сборной Армении по футболу Вараздат Ароян был в резерве «Кадиса» и в игре не участвовал.

В настоящее время «Кадис» в турнирной таблице «Ла Лиги» занимает 18-е место.