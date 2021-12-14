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«Рома» обыграла «Специю»: Генрих Мхитарян участвовал во всей игре

«Рома» обыграла «Специю»: Генрих Мхитарян участвовал во всей игре

В 17-м туре чемпионата Италии по футболу «Рома» дома принимала «Специю».

Как передает «Арменпресс», в матче, состоявшемся на Олимпийском стадионе Рима, «Рома» отправила в ворота соперника два безответных мяча. Из «волков» отличились Крис Смоллинг и Роджер Ибанез.

Полузащитник сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян был в стартовом составе «Ромы» и принимал участие во всей игре.

В настоящее время «Рома» в турнирной таблице Серии А занимает шестое место.


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