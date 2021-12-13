Посол Армении вручила верительные грамоты президенту Кубы

Посол Республики Армения в Республике Куба Анаит Арутюнян (резиденция в Оттаве) 10 декабря вручила верительные грамоты президенту Республики Куба Мигелю Диас-Канель Бермудесу.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе беседы после официальной церемонии вручения верительных грамот президент Кубы поздравил посла Арутюнян с принятием ответственной миссии и выразил надежду, что новоназначенный посол будет способствовать дальнейшему укреплению армяно-кубинских дружественных отношений и углублению диалога на различных уровнях.

Посол Арутюнян поблагодарила за прием, поздравления и заверила, что в ходе своей миссии приложит все усилия, чтобы придать новый импульс двустороннему сотрудничеству, укрепить дружбу между народами двух стран. Собеседники подчеркнули важность сотрудничества на многосторонних платформах, в частности в рамках ЕАЭС.