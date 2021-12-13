Умер режиссер Сергей Соловьев

Советский и российский режиссер, народный артист России Сергей Соловьев скончался на 78-м году жизни. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, минкультуры назвало большой потерей смерть Соловьева.

"Его творчество было воплощением оригинальных замыслов, в которых всегда чувствовались ритм эпохи, глубина образов и красота человеческих отношений", — отметило ведомство в телеграмме, адресованной Союзу кинематографистов.

Там добавили, что благодаря "смелым и художественным решениям" режиссера и его "уникальному творческому почерку были написаны яркие страницы истории отечественного кинематографа".

Министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким Соловьева.

"Добрая память о Сергее Александровиче сохранится в профессиональном сообществе, сердцах его преданных поклонников и зрителей <...>. Светлая память", — цитирует ее слова министерство.

Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в Кеми (Карелия). С 1956 по 1961 год играл в спектаклях Ленинградского большого драматического театра, вел детские и юношеские программы на Ленинградском телевидении.

В 1968 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская М.И.Ромма и А.Б.Столпера). По его студенческому сценарию сняли документальный фильм "Взгляните на лицо" (1965). С 1969 года работал на киностудии "Мосфильм", в кино дебютировал с двумя новеллами по рассказам А. П. Чехова "От нечего делать" и "Предложение" (1969, киноальманах "Семейное счастье"). В 1992-1993 годах поставил спектакли по пьесам "Чайка" в Театре Содружества актеров Таганки и "Дядя Ваня" в Малом театре.

С 1991 по 1994 год возглавлял Московский Союз кинематографистов, с 1994 по 1997-й — Союз кинематографистов России. В 1994 году был президентом Московского международного кинофестиваля.

С 1987 по 1995 год вышло более полусотни телепередач об отечественном кино в авторской программе кинематографиста "САС". С 2010 года на телеканале "Культура" вел авторский цикл "САС. Те, с которыми я…".

Сергей Соловьев снял такие картины, как "Сто дней после детства", "Мелодии белой ночи", "Спасатель", "Чужая Белая и Рябой", "Асса" и "Асса-2", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", "Дом под звездным небом", "Нежный возраст", "О любви", "Анна Каренина", "Одноклассники", "Ке-ды".

Его работы отмечены российскими и зарубежными наградами, в частности, "Кинотавра" в Сочи, МКФ в Сан-Себастьяне и в Венеции.