Разрабатывается программа мероприятий по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и РФ

По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Россией разрабатывается широкая программа мероприятий. «Как сообщает Арменпресс, об этом, отвечая на вопросы молодежи, заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин в рамках открывшегося 13 декабря в Ереване форума «Новое поколение 2021».

«2022 год знаменателен для армяно-российских отношений еще по одной причине - в следующем году наши страны отметят 30-летие установления дипломатических отношений и 25-летие подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Сегодня под эгидой министерств иностранных дел двух стран разрабатывается широкая программа мероприятий, которая в полной мере отразит значимость упомянутых юбилеев. В частности, в рамках юбилейного года планируется подписание новой межведомственной программы культурного сотрудничества на 2022-2025 годы, одним из ключевых мероприятий которой станут Дни России в Армении и Дни Армении в Россия», - сказал посол.

Также пройдут молодежные мероприятия, посвященные годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами.