Практические результаты усилий миротворческой миссии можно увидеть уже сегодня: посол РФ

Российская сторона придает большое значение тому, чтобы граждане дружественной Армении как можно скорее преодолели послевоенной стресс и обрели уверенность в завтрашнем дне. Как сообщает Арменпресс, об этом, отвечая на вопросы молодежи, заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин в рамках открывшегося 13 декабря в Ереване форума «Новое поколение 2021».

«Россия, верная взятым на себя обязательствам, прилагает серьезные усилия для обеспечения стабильности, восстановления мирной жизни в зоне действия нашего миротворческого контингента и укрепления безопасности Армении. В то же время гуманитарный компонент явно является приоритетным. Считаю, что следующие инициативы в этом направлении, безусловно, заслуживают внимания», - сказал посол.

Один из участников спросил, какие шаги может предпринять Москва, если через пять лет Азербайджан потребует вывода российских миротворческих сил из Нагорного Карабаха. Отвечая на вопрос, посол отметил, что сегодня их цель - сосредоточиться на решении основных проблем.

«История, как вы знаете, не любит сослагательного наклонения и учит нас действовать, опираясь на факты. Поэтому я не хотел бы останавливаться на столь важном и гипотетическом вопросе. Сегодня наша цель - сосредоточиться на решении основных проблем. Это обеспечение безопасности мирного населения и всего региона, недопустимость возобновления боевых действий и налаживание нормальной жизни. Важно, чтобы люди чувствовали себя в безопасности. Очевидно, что в свете именно этих вопросов в будущем будет решен вопрос о миротворцах, причем всеми сторонами заявлении от 9 ноября 2020 года», - добавил посол.

Сергей Копыркин подчеркнул, что практические результаты усилий миротворческой миссии можно увидеть уже сегодня. Работы по разминированию продолжаются: уже обнаружено около 26 тысяч взрывчатых веществ, расчищено около 2,3 тысячи гектаров, обследовано около 2 тысяч зданий и 680 км дорожной сети. Проделана большая работа по восстановлению гражданской инфраструктуры.