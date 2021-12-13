Глава МИД Армении принял делегацию Высшего президентского комитета по делам церквей Палестины 

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 13 декабря принял делегацию во главе с главой Высшего президентского комитета по делам церквей Палестины Муином Элиасом Юсефом Хури.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники коснулись имеющих многовековую историю и основанную на эффективном сотрудничестве в различных сферах армяно-арабских отношений и перспектив их развития. Была подчеркнута роль армянской общины в различных сферах общественной жизни Палестины.

Муин Элиас Юсеф Хури представил деятельность Высшего президентского комитета по делам церквей Палестины.

В ходе встречи были также обсуждены вопросы, связанные с богатым армянским историческим, культурным и религиозным наследием на Святой Земле.