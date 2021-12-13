В Болгарии избрали нового премьер-министра

Народное собрание (парламент) Болгарии избрал на пост премьер-министра страны Кирила Петкова, лидера победившей на выборах в ноябре партии "Продолжаем перемены",. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телеканал Болгарское национальное телевидение.

За кандидатуру 41-летнего Петкова проголосовали 134 депутата, против – 104, воздержавшихся не было.

В ходе отдельного голосования парламент проголосовал за персональный состав совета министров. Для его одобрения был необходим 121 голос, тогда как партнеры по коалиции, в которую, помимо партии "Продолжаем перемены", входят социалисты и партия "Есть такой народ", располагают в собрании 134 голосами.

Петков с родителями эмигрировал в Канаду в середине 1990-х годов. Он получил финансовое образование в Университете Британской Колумбии, а затем изучал бизнес-администрацию в Гарвардском университете. С мая по сентябрь 2021 года он возглавлял министерство экономики в служебном правительстве Стефана Янева. В конце октября Конституционный суд Болгарии задним числом отменил указ о назначении Петкова на эту должность в связи с гражданством Канады, которым на тот момент располагал политик.