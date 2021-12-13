Азиатские индексы снизились - 13-12-21

ТОКИО, 13 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.71% и составил 28640.49 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.13% и составил 1978.13 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.40% и составил 3681.08 пункта, а HANG SENG снизился на 0.17% и составил 23954.58 пункта.