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В Брюсселе 14 декабря состоится трехсторонняя встреча Пашинян-Алиев-Мишель

В Брюсселе 14 декабря состоится трехсторонняя встреча Пашинян-Алиев-Мишель

В Брюсселе председатель Совета Европы Шарль Мишель 14 декабря проведет трехстороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом представитель ЕС заявил на пресс-конференции в преддверии саммита Восточного партнерства ЕС.

«Завтра председатель Совета Европы сначала проведет двусторонние встречи с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана. А вечером он проведет с ними трехстороннюю встречу», - сказал он.


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