Для международного сообщества нынешняя ситуация Армении неприемлема: депутаты Сената Франции

Председатель фракции Сената Франции «Республиканцы» Бруно Ретайо и заместитель председателя Группы дружбы Франция-Армения Сената Франции Валери Буайе беседовали с пресс-службой НС РА о шагах, последовавших после резолюции Сената «О необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба НС Армении, подчеркнув, что сенатор Бруно Ретайо говорил о войне, произошедшей год назад, о послевоенной ситуации, назвав армянскую трагедию общечеловеческой.

«Сенат Франции первым в Европе принял резолюцию о признании Арцаха, практически единогласно, поскольку борьба Арцаха касается и нас. Мы являемся носителями ценностей одной цивилизации, только признание независимости Арцаха может гарантировать будущее народа Арцаха.

Алиев все еще находится на орбите войны, неизвестно, до чего он дойдет. Необходимо, чтобы Европа и Франция в рамках Минской группы остановили его, поскольку он напал не только на Арцах, но и на Армению. Международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы остановить и союзника Алиева Эрдогана. Я надеюсь, что Франция сыграет в этом свою роль.

Этой резолюцией мы говорим Армении и армянскому народу, что вы не одиноки, мы на вашей стороне, мы будем защищать ваши интересы», - сказал Бруно Ритайо.

Валери Буайе подчеркнула, что сегодня Турция является не только партнером Азербайджана, но и одним из зачинщиков войны.

«Нынешняя ситуация в Армении неприемлема для международного сообщества. Конфликт заморожен, но не разрешен. Недопустимо игнорирование Азербайджана Минской группы. Сегодня они пытаются превратить Минскую группу в площадку для выяснения отношений между Арменией и Азербайджаном. Цель - задушить Армению, отрезав единственную границу с Ираном», - сказал вице-президент группы дружбы Франция-Армения Сената.

«Это безнаказанное продолжение геноцида. В нашем распоряжении есть различные инструменты, чтобы повлиять на эту ситуацию. Первый - дипломатический путь. 25 ноября прошлого года Сенат и 3 декабря Национальное собрание приняли резолюции о признании Арцаха. Второй - это создание группы дружбы с Арцахом, которая даст возможность говорить об Арцахе и его правовом статусе. У нас также есть и другие инструменты, инструменты ЕС».

Буайе не согласна с тем, что в случае агрессивных атак со стороны Азербайджана прямой адресат призыва к миру не называется, используется слово «стороны».

«Франция, которая является членом Минской группы, должна выйти из зоны нейтралитета и объективно взглянуть на ситуацию. В противном случае между агрессором и жертвой агрессии, жертвой геноцида ставится знак равенства. Армения с 3-миллионным населением не должна оставаться в одиночестве против Азербайджана с 10-миллионным населением и Турции с 80-миллионным населением», - сказал она.

Она сообщила, что Франция очень скоро примет председательство в ЕС.

«Как страна, председательствующая в ЕС, Франция будет иметь в своем распоряжении различные инструменты. Для государства-члена НАТО неприемлемо нападение не только на Арцах, но и на Армению. Конечно, инструменты, которыми мы располагаем, ограничены, но когда возникают вопросы, связанные с правами человека, военнопленными, культурным наследием, для нас большая честь использовать их в максимально возможной степени. Сенат Франции и Национальное собрание сделали свой ход, и теперь очередь за французским правительством».

В сообщении, распространенном Национальным собранием РА напомнили, что в ноябре 2021 года Сенат Франции принял резолюцию «О необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики» с соотношением 305голосов за, против 1.

Резолюция «О необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики» призывает французское правительство признать независимость Нагорного Карабаха с целью установления прочного мира в регионе.

В резолюции также осуждается военная агрессия Азербайджана, осуществленная при поддержке турецких властей, «иностранных наемников» и содержится призыв к немедленному выводу азербайджанских Вооруженных сил и их сторонников с территорий, захваченных в результате боевых действий с 27 сентября 2020 г.

Законопроект был внесен пятью сенаторами: Бруно Ретайо, Патрик Каннером, Эрве Марселем, Элиан Ассассином и Гийом Гонтаром.