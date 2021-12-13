Британский Минздрав назвал феноменальным рост заболеваемости COVID-19

Глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид в интервью BBC Radio 4 назвал нынешний всплеск заболеваемости COVID-19 феноменальным, и заявил, что власти решили заранее готовиться к распространению штамма "омикрон" и действовать сейчас, а не ждать, когда начнутся смерти, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Пока в Англии госпитализированы десять человек с подтвержденным заражением штаммом "омикрон", и не зарегистрировано ни одной смерти от этого штамма, отметил он.

Однако, по его словам, опыт пандемии научил чиновников, что сначала наблюдается всплеск заболеваемости, а через некоторое время у части заболевших развиваются тяжелые симптомы, и они могут умереть, то есть, о тяжести ситуации получается узнать только с определенным временным лагом. Даже если подтвердится, что "омикрон" вызывает более мягкий вариант COVID-19, чем "дельта", все равно число госпитализаций будет расти, убежден Джавид.

Сейчас Минздрав как раз фиксирует "феноменальный рост" заболеваемости. По данным на 12 декабря, суточный прирост заболеваемости в королевстве составил 48 854 новых случаев, умерли 52 заболевших.

Глава ведомства сказал, что считает своевременными новые ограничения, которые на прошлой неделе ввел премьер-министр Борис Джонсон, и пообещал, что в связи с появлением "омикрона" будут приняты и дополнительные, но "разумные" меры.

Уже введенные ограничения содержат рекомендацию по возможности работать удаленно. Также в стране ужесточен масочный режим. Кроме того, полностью привитым от коронавируса в Англии в случае контакта с заболевшим рекомендовано ежедневно в течение недели делать тесты.