Акоп Аршакян на встрече с Матиасом Лютенбергом и Виктором Рихтером говорил о возвращении армянских военнопленных

13 декабря вице-спикер НС Армении А. Аршакян принял политического директора МИД ФРГ по странам Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии Матиаса Лютенберга и Чрезвычайного и Полномочного Посла Германии в Армении Виктора Рихтера.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, на встрече присутствовали председатель постоянной комиссии НС по вопросам европейской интеграции, член парламентской группы дружбы Армения-Германия Арман Егоян и член группы дружбы Рипсиме Унанян.

Поздравив посла с назначением, Акоп Аршакян пожелал Виктору Рихтеру плодотворной деятельности и выразил уверенность, что он будет способствовать развитию армяно-германских связей.

Вице-спикер НС подчеркнул, что дружественные отношения между двумя государствами и парламентами гармонично развиваются, и в этом контексте подчеркнул роль взаимных визитов на высоком уровне.

«Армения приветствует усилия немецкой стороны, направленные на укрепление мира и стабильности в регионе, формирование атмосферы взаимного доверия, а также на стимулирование регионального сотрудничества», - сказал Акоп Аршакян.

Заместитель спикера НС РА подчеркнул необходимость немедленного возвращения армянских военнопленных и других задерживаемых в Азербайджане лиц, ожидая, что Германия будет играть активную роль в качестве члена Минской группы ОБСЕ и одного из ведущих государств ЕС. Специальные дебаты по этому вопросу в Бундестаге в марте этого года он посчитал очень важными.

Матиас Лютенберг, также коснулся развития армяно-германских отношений, выразив уверенность, что и с новоизбранным Бундестагом будет налажено эффективное сотрудничество. В этой связи гость подчеркнул активную роль групп дружбы. В контексте углубления сотрудничества со странами-участницами Восточного партнерства Маттиас Лютенберг особо отметил предстоящий саммит Восточного партнерства.

Гость подтвердил поддержку Германии усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Он выразил надежду, что визит сопредседателей в регион состоится в ближайшее время.

Обсуждались также перспективы расширения связей между двумя странами по ряду направлений.