Врач заявил, что Саакашвили нужно лечить нервы за рубежом

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили нуждается в курсе психоневрологической реабилитации за рубежом, заявил невролог Центра реабилитации жертв пыток "Эмпатия" Отар Тоидзе.

Наряду с консилиумом врачей при Народном защитнике Грузии, "Эмпатия" осуществляет мониторинг состояния здоровья Саакашвили, который продолжает курс лечения в Горийском военном госпитале после 50-дневной голодовки, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В его заболевании ведущим является неврологический статус. Стабильными проблемами являются проблемы с передвижением, координацией, изменчивость характера, однако это не выходит за нормативные рамки. Сейчас он нуждается, в основном, в специальной реабилитации. Мы называем это нейрореабилитацией и психоневрологической реабилитацией, возможностей которой в Грузии мы не нашли", — сказал Тоидзе.

В начале декабря глава центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что в течение продолжительного времени Саакашвили давали большие дозы психотропных препаратов. На фоне этих сообщений омбудсмен поручил изучить психическое состояние Саакашвили врачам, которых аппарат Народного защитника пригласил в качестве независимых экспертов.

Сегодня омбудсмен Нино Ломджария заявила журналистам, что решение о переводе Саакашвили в клинику за рубежом может быть принято только на основании рекомендаций специалистов. Консилиум при Народном защитнике опубликует очередное заключение по состоянию Саакашвили в ближайшие дни.

Личный врач экс-президента заявил, что сам Саакашвили категорически против продолжения лечения за границей.