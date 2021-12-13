Мун Чжэ Ин: Сеул, Пхеньян, Вашингтон и Пекин готовы объявить об окончании Корейской войны

Республика Корея, КНДР, США и Китай в целом готовы официально объявить об окончании Корейской войны (1950-1953). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин, отвечая в понедельник на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном.

"Австралия очень последовательно поддерживала [урегулирование] мирного процесса на Корейском полуострове. Мы благодарим Австралию за это. Австралия также поддержала предложение южнокорейского правительства и других сторон об объявлении окончания войны. Речь идет о США, Китае, Республике Корея и КНДР. И я считаю, что в принципе все согласны с декларацией [об окончании войны]", - сказал президент, слова которого приводятся на сайте правительства Австралии.

По его словам, пока стороны не могут сесть за стол переговоров из-за позиции Пхеньяна, который воспринимает политику США враждебно.

Мун Чжэ Ин призвал в конце сентября с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН к скорейшему возобновлению диалога между КНДР и Республикой Корея, а также между Вашингтоном и Пхеньяном. Президент снова высказался за подготовку декларации, провозглашающей официальное завершение войны на Корейском полуострове.

Боевые действия на Корейском полуострове начались 25 июня 1950 года и закончились 27 июля 1953 года. Коалиция 17 государств во главе с США воевала на стороне Южной Кореи против КНДР, которую поддерживали Китай и Советский Союз. Боевые действия завершились подписанием соглашения о перемирии в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом. Формально война не прекращена по сей день, так как полноценный мирный договор до сих пор не подписан.