Генеральный прокурор Армении участвует в конференции стран-членов Конвенции ООН по борьбе с коррупцией

Делегация во главе с генеральным прокурором Армении Артуром Давтяном с рабочим визитом в Арабской Республике Египет находится для участия в 5-дневной работе 9-й сессии конференции стран-членов Конвенции ООН по борьбе с коррупцией, которая начнется в Шарм-эль-Шейхе 13 декабря.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Генпрокуратуры Армении, в ходе форума будут обсуждены меры, предпринятые странами-членами в направлении выполнения Конвенции по борьбе с коррупцией и основные проблемы, возникшие в ходе ее выполнения.

В частности, целевыми вопросами являются осуществление профилактических работ по предотвращению коррупции странами-членами в соответствии с соответствующими декларациями, принятыми конференцией, совершенствование механизмов возврата полученных посредством коррупции незаконных доходов, активов и передовой международный опыт в этой сфере, общие вызовы, связанные с предупреждением коррупции, антикоррупционной борьбой и средства их преодоления, международное сотрудничество во всех указанных сферах и развитие в рамках этого механизмов правовой взаимопомощи, а также другие проблемы.

Отмечается, что генпрокурор Армении выступит с речью, представив цели и ход антикоррупционного комплекса в Армении, как законодательных, так и институциональных реформ, видение прокуратуры Армении о расширении международного сотрудничества в сфере транснациональной коррупции, отмывания денег и незаконного оборота.

В рамках рабочего визита и участия в конференции запланирован и ряд двусторонних встреч генерального прокурора Армении.