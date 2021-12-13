Во время стрельбы в штате Техас погиб человек

Один человек погиб, 13 пострадали в результате стрельбы в городе Бэйтаун в американском штате Техас. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил шериф округа Харрис Эд Гонзалес.

"Число раненых увеличилось до 14, из них один человек был признан мертвым. Троих в критическом состоянии забрала (организация санавиации - ред.) Lifeflight, остальные, как сообщается, получили ранения, не угрожающие жизни", - заявил шериф в Twitter.

По данным телеканала ABC, стрельба произошла в ходе мероприятия, посвященного поминовению молодого человека, убитого у себя дома около двух недель назад. Шериф отметил, что на месте присутствовали около 50 человек, когда неизвестный проезжал мимо на автомобиле и открыл стрельбу.