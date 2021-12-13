На борьбу с COVID-19 в 2021 году потратят 772 миллиарда рублей

В 2021 году запланировано использовать для борьбы с коронавирусом 772 миллиарда рублей. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"В 2021 году мы запланировали... к использованию на цели борьбы с ковидом 772 миллиарда рублей", - сказала Голикова, выступая в Госдуме.

По ее словам, в прошлом году на эти цели было использовано 586 миллиардов рублей, без учета мер поддержки экономики.