Посол Анаит Арутюнян вручила верительные грамоты президенту Республики Куба

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Канаде, по совместительству в Республике Куба Анаит Арутюнян (резиденция в г. Оттава) 10 декабря вручила верительные грамоты президенту Республики Куба Мигелю Марио Диасу Канелю Бермудесу.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, во время беседы, последовавшей за официальной церемонией вручения верительных грамот президент Кубы, поздравив посла Анаит Арутюнян с принятием ответственной миссии, выразил надежду, что она будет способствовать дальнейшему укреплению армяно-кубинских дружественных отношений и углублению диалога на разных уровнях.