Президент Армении и посол Франции обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности
12:07, 13 Декабрь, 2021
Президент республики Армен Саркисян 13 декабря встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Франции в Армении Анн Луйо.
Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, президент и посол обсудили повестку двусторонних отношений, а также вопросы региональной безопасности и стабильности.
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