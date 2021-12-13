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Президент Армении и посол Франции обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности

Президент Армении и посол Франции обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности

Президент республики Армен Саркисян 13 декабря встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Франции в Армении Анн Луйо.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, президент и посол обсудили повестку двусторонних отношений, а также вопросы региональной безопасности и стабильности.


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