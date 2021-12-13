Австралия заключила контракт с Южной Кореей по производству гаубиц

Правительство Австралии объявило в понедельник о военном контракте с Южной Кореей на один миллиард долларов (717 миллионов долларов США) по производству 30 самоходных гаубиц, а также 15 машин артиллерийского снабжения и радаров для австралийских вооруженных сил, согласно сообщению на сайте премьер-министра Скотта Моррисона.

Соглашение было подписано в присутствии самого премьера и находящегося с визитом в Канберре президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Контракт с корпорацией "Ханхва" предусматривает строительство с 2022 года в городе Джелонг (штат Виктория) завода, где будут производить артиллерийскую технику, что позволит создать как минимум 300 рабочих мест и расширит возможности Австралии в оборонной промышленности и экспорте.

Как сообщает южнокорейское агентство Рёнхап, корпорация "Ханхва" будет собирать в Австралии гаубицы K-9 Thunder, которые импортировали ранее уже семь стран мира. Среди них - Турция, Польша, Индия, Норвегия, Финляндия и Эстония, ведутся переговоры также с Египтом.

Австралийцы будут маркировать их как AS9 Huntsman.

Со ссылкой на корпорацию агентство уточняет, что сумма контракта составит 788 миллионов долларов.