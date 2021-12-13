В Армении за прошедший день подтверждено 66 случаев заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 13 декабря в Армении всего подтверждено 342 604 случаев заражения COVID-19, 325 832 из которых вылечились, есть 7 819 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 7 476 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 3 619 тестов. Подтверждено 66 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 438 заболевших, есть 17 летальных исходов.

Всего проведено 2 миллиона 451 381 тестирование.