В Армении от COVID-19 вакцинировано 1 млн 452 374 человек
По состоянию на 12 декабря вакцинировано 1 млн 452 374 человек. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения РА.
Согласно сообщению первый компонент вакцины получили 869 750 человек, второй - 582 624.
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