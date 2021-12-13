“Новая книга” -39 / 21: Овик Афян, Леонид Енгибарян, Эрих Кестнер, Милтон Фридман

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник Арменпресс знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе Арменпресс выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в 2021 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Овик Афян: Сладкая жизнь

После войны жизнь сладкой не бывает, а в раю? А есть рай? Эта история не о слепых, а о не видящих людях, которые любят, даже не зная об этом, это и путешествие из затерянного города в новый город, от любви к ненависти, от храма к рынку, от разделки мяса к политике, из мира живых в мир мертвецов. И наоборот. И цель этого путешествия - найти рай, будь то в воздухе, в воде, в огне или на земле. Это история о прозрении и опровержении того, что люди видят рай, лишь закрыв глаза. Это горькая история о сладкой жизни. Книгу издал “Антарес”.

Переводная литература

Леонид Енгибарян: Не обижайте человека

Сборник новелл Леонида Енгибаряна “Не обижайте человека” - отражение различных эпизодов из жизни великого артиста. Книга о человеке, не лишенном любви зрителей, мировой славы, но несмотря на все это, одиноком, чрезвычайно грустном и побежденном.

В новеллах Енгибарян рассказывает о трагедии потерянной любви, об отчуждении от мира людей, от законов и нравственности которые ему чужды.

В небольших историях представлен весь путь Леонида от профессионального боксера - до звезды цирка и кино, который, к сожалению, прервался в тридцать семь лет, утопив все мечты в бокале холодного шампанского.

Переводчик: Ованнес Айвазян; Книга издана издательством “Вернатун”.

Детская литература

Эрих Кестнер: Эмиль и сыщики

Эмиль впервые один поехал в Берлин. В поезде его обокрали. Выйдя из поезда, он погнался за вором. К счастью, ему помогли и другие мальчики, и вместе с ними он в большом городе предпринимает действия, чтобы поймать вора. Необычная история 12-летнего мальчика, начавшаяся в обычный день, была переведена на много языков и покорила подростков всего мира. По этой книге сняты фильмы, поставлены спектакли, созданы игры. Перевод с немецкого: Лианы Сафарян; Книгу издал “Зангак”.

Документальная литература

Милтон Фридман: Капитализм и свобода

Как извлечь выгоду из обещаний правительства, избегая опасностей, угрожающих свободе личности? В этой классической книге Милтон Фридман излагает чрезвычайно влиятельную философию экономики, согласно которой конкурентный капитализм является средством экономической свободы, необходимым условием политической свободы.

Книга Фридмана “Капитализм и свобода” - одна из самых когда-либо опубликованных значительных работ по экономической теории. В мире продано более миллиона ее экземпляров. Переведенная на 18 языков, она продолжает подпитывать экономическую мысль и политику стран всего мира. Переводчик: Лиана Закарян: Книгу издал “Newmag”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.