Дорожный департамент сообщает, что по состоянию на 09:00 13 декабря на автодороге Мартуни-Варденис и на перевале Варденяц местами гололедица. На автодороге Масис-Арташат и в районе Ванадзора слабые туманы, видимость - 200 метров.

Как передает «Арменпресс», согласно сообщению Дорожного департамента, дорожные строители проводят работы по очистке дорог и обработке солью.

Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Во избежание несчастных случаев, ДТП и блокирований на дорогах водителям рекомендуется ездить лишь на автомобилях, снабженных зимними шинами.