Эффективность двух доз вакцины от коронавируса Pfizer против штамма "омикрон" составляет 22,5%, говорится в исследовании ученых из ЮАР. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее компания Pfizer сообщила, что три дозы вакцины от коронавируса нейтрализуют штамм "омикрон", а двух доз прививки может быть недостаточно для защиты от этого вариант.

"Согласно оценкам, он (уровень нейтрализации "омикрона") соответствует (уровню) эффективности вакцины в 22,5% против инфекции с симптомами, из-за чего... подвергается сомнению способность вакцины защитить против инфекции", - отмечается в тексте, опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.

При этом наблюдается 41-кратное снижение титров нейтрализации против штамма "омикрон" по сравнению с исходным штаммом.

Однако, по мнению исследователей, вакцина может защитить от тяжелого протекания заболевания.

В исследовании приняли участие ученые из Африканского исследовательского института здравоохранения ЮАР и других учреждений страны. Они изучили образцы плазмы крови 12 человек.

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".