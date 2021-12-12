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Для нужд Минздрава РА импортированы 4 кислородные станции и 200 кислородных концентраторов


В Армению были импортированы 4 кислородные станции и 200 кислородных концентраторов. 

Как передает  Арменпресс, об этом сообщает Министерство иностранных дел  Республики Армения  на своей странице в Facebook.

«Для нужд Минздрава оборудование, закупленное на средства из госбюджета, послужит для борьбы с коронавирусом и решит проблему децентрализации медицинских услуг», - говорится в записи. 

По предварительным данным, одна из кислородных станций будет отправлена в Арцах, остальные распределены между медицинскими центрами Апарана, Спитака и Капана.


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