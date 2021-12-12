Армия обороны Арцаха передала ГСЧС МВД  республики еще одни останки

Министерство обороны Арцаха передало Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Министерства внутренних дел Республики Арцах еще одни останки погибшего.

Как сообщили Арменпресс в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха, 11 декабря в восточной части Арцаха, в направлении Мартунинского района, был проведен поиск тел (останков) военнослужащих и мирных жителей, погибших в ходе боевых действий.

«В результате поиска, проведенного подразделением Армии обороны в Мартунинском районе, были обнаружены еще одни останки. Идентификация будет подтверждена после судебно-медицинской экспертизы.

Таким образом, в результате поисковых операций после прекращения огня, а также обмена телами с азербайджанской стороной, к настоящему времени эвакуировано 1704 тела», - говорится в заявлении.