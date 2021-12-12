COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 33 новых случая заражения

11 декабря в Арцахе проведено 305 тестирований, в результате которых зарегистрировано 33 новых случая заболевания коронавирусом.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Арцаха, в настоящее время стационарное лечение от коронавируса проходят 107 инфицированных. Врачи оценивают состояние 15 пациентов как крайне тяжелое, 61человека, в том числе молодых людей - как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.

«В 2021 году 27 806 граждан были обследованы с целью лабораторного выявления коронавируса, и у 4503 из них получен положительный результат теста.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше.

Сообщаем также, что населению республики необходимо незамедлительно пройти вакцинацию от COVID-19, тем самым защитив здоровье – Ваше и Ваших близких. Вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Минздрава Арцаха – до 19։00 часов, в медицинском объединении «Аревик», в ГНКО «Центр вирусологии и гигиены», в районных медицинских объединениях Аскеранского, Мартунинского и Мартакертского районов.

Информация о вакцинации предоставляется с 9։00-17։00 часов по тел. 047-94-32-27», - сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.