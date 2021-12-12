COVID-19: в Армении подтверждено 133 новых случая,  умерли 14 человек

По состоянию на 11:00 часов 12 декабря, в Армении было подтверждено 342 538 случаев заболевания коронавирусом, из которых 325 394 случая выздоровления и 7 802 случая смерти.

По состоянию на то же время, 7866 пациентов в настоящее время проходят лечение от коронавируса.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Армения.

За прошедшие сутки выполнено 7135 тестирований, по результатам которых подтверждено 133 новых случая заболевания коронавирусом, 560 граждан выздоровели, зарегистрировано 14 смертей.

Общее количество тестов составило 2 миллиона 447 тысяч 762.