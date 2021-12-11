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За день в Грузии зарегистрировано 3542 новых случая коронавируса

За день в Грузии зарегистрировано 3542 новых случая коронавируса

По состоянию на 11 декабря, в Грузии зарегистрировано 3542 новых случая заражения коронавирусом. 

Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт stopcov.ge, созданный правительством Грузии, общее количество заболевших в стране составляет 886 364.

В Грузии за последние 24 часа от коронавируса вылечились еще 2234 пациента, умерли еще 64 человека, а всего в стране от инфекции умерли 12 695 человек.


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