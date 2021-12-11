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Министры иностранных дел США и Израиля обсудили ситуацию вокруг Ирана

Министры иностранных дел США и Израиля обсудили ситуацию вокруг Ирана

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министри иностранных дел Израиля Яири Лапиди обсудили двусторонние отношения, палестино-израильское урегулирование и ситуацию вокруг Ирана. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

«Стороны обсудили ряд тем, включая важность двусторонних отношений США и Израиля, палестино-израильские вопросы и события в регионе, такие как наша общая убежденность в том, что нельзя позволить Ирану получить ядерное оружие», - говорится в сообщении, распространенном Госдепом по итогам беседы.

 

 


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