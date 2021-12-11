Ответственность за взрывы в Кабуле взяла на себя ИГ

Экстремистская террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за два взрыва в столице Афганистана Кабуле 10 декабря.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

В результате взрывов погибли не менее двух человек, и четверо получили ранения.