Главное, что надоосуществить- развитие государственности и государственных институтов. Пашинян

Премьер-министр РА Никол Пашинян ответил на обвинения, выдвинутые в адрес правительства некоторыми силами, при этом подчеркнув, что основной проблемой является низкий уровень состоятельности государственности и государственных институтов, а главное, что необходимоосуществить - это обеспечить развитие государственности и государственных институтов.

Как передает Арменпресс, в частности, премьер-министр написал: «Риторика«предательского правительства», генерируемая некоторыми - это вовсе не крик боли по потерянной родине. Это продуманный и в течение многих летподготовливаемыйэпизод гибридной войны.

В 2018 году, будучи премьер-министром, я даже не успел прочитать документы переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, и те же силы шептались, что наше правительство собирается сдать земли. Эта мысль вводилась в оборот медленно - шаг за шагом, от уха до уха.

Цель была одна: если/когда придет время защищать интересы Арцаха и Армении взяв в руки оружие, то должна достоверно звучать идея о том, что война и борьба бессмысленны, все обговорено наверху, «земли сданы», и посредством этих тезисов сопротивление страны, мотивация и воля солдата будут сломлены. А доначала возможной войныужеослабнут позиции страны за столом переговоров».

По словам Пашиняна, такие комбинации, конечно, выстраиваются в тесном взаимодействии внешних и внутренних сил, и те, кто формирует такие высказывания внутри, зачастую даже не догадываются, в чем они участвуют, потому что все подается под высоким «патриотическим» соусом.

«Но узкий круг элиты не может не знать о своей миссии, которая основана на взаимовыгодном сотрудничестве с внешними силами. Внешние силы - территории, внутренние силы - власть. В 2020-2021 гг. первая часть получилась, вторая - нет. Но, как видите, внутренние «патриоты»не успокаиваются, потому что их внешние партнеры не считают миссию завершенной», - отметил Пашинян.

Он счел здесь уместным подвергнуть критике правительство и государственные органы. «А почему не предотвращаете? Конечно, есть десятки факторов, ключевым из которых является степень состоятельности государственных институтов.

Вот причина, по которой я считаю, что нашей ключевой проблемой является низкий уровень зрелости государственности и государственных институтов, и главное, что нужно осуществить - это развитие государственности и государственных институтов, что является единственной гарантией нашего будущего— по моему глубочайшему убеждению», - заключил премьер-министр.