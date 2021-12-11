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В качестве бустерной дозы в Сан-Марино будет использоваться вакцина Sputnik Light

В качестве бустерной дозы в Сан-Марино будет использоваться вакцина Sputnik Light

22 декабря в Сан-Марино в качестве бустерной дозы начнется вакцинация российской вакциной Sputnik Light. 

Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщил официальный представитель Института социального обеспечения республики Франко Кавалли.

«22 декабря в Сан-МариноSputnik Light будет использоваться в качестве бустера, уже зарегистрировано почти 300 человек», - сказал он. 

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что власти Сан-Марино зарегистрировали вакцину Sputnik Light. Первые 4000 доз вакцины доставлены в страну в конце ноября.

 


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