В качестве бустерной дозы в Сан-Марино будет использоваться вакцина Sputnik Light
12:04, 11 Декабрь, 2021
22 декабря в Сан-Марино в качестве бустерной дозы начнется вакцинация российской вакциной Sputnik Light.
Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщил официальный представитель Института социального обеспечения республики Франко Кавалли.
«22 декабря в Сан-МариноSputnik Light будет использоваться в качестве бустера, уже зарегистрировано почти 300 человек», - сказал он.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что власти Сан-Марино зарегистрировали вакцину Sputnik Light. Первые 4000 доз вакцины доставлены в страну в конце ноября.
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