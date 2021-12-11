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Первая партия новых автобусов в Ереване выйдет на улицы 12 декабря

Первая партия новых автобусов в Ереване выйдет на улицы 12 декабря

Мэрия Еревана сообщает, что в рамках транспортных реформ новый парк общественного транспорта начнет работу в столице 12 декабря.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью мэрии Еревана, в новые автобусы положено заходить только через переднюю дверь, платить в начале поездки через монетоприемники, а в конце поездки выходить из автобуса через заднюю дверь.

До перехода на единую систему электронных билетов платежное устройство будет принимать только монеты достоинством 100 драмов. 

С 12 декабря новые автобусы среднего класса будут обслуживать городские автобусы Еревана по следующим маршрутам: №№ 3,20,97,99. 

Обслуживание новых маршрутов будут осуществлять соответственно 18,13,16,16 единиц подвижного состава.


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