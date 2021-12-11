Европейские индексы снизились - 10-12-21

МОСКВА, 11 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.10% и составил 15623.31 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.24% и составил 6991.68 пункта, британский FTSE снизился на 0.40% и составил 7291.78 пункта, а российский RTSI снизился на 1.24% и составил 1612.25 пункта.