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В одной из воинских частейна южном направлении РА от выстрела сослуживца погиб военнослужащий

В одной из воинских частейна южном направлении РА от выстрела сослуживца погиб военнослужащий

10 декабря около 19:30 часов в одной из воинских частей, расположенных на южном направлении Республики Армения, по предварительным данным - выстрелом сослуживца, был смертельно ранен военнослужащий срочной службы, рядовой  Сеник Ашотович Арзуманян (2002 г/р).

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения.

Министерство обороны РА разделяет горечь утраты, выражает поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего. 

Еще двое военнослужащих ранены. Их жизни ничего не угрожает. 

Ведется расследование для полного выяснения обстоятельств происшествия.

 

 

 

 

 


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