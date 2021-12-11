В одной из воинских частейна южном направлении РА от выстрела сослуживца погиб военнослужащий
10 декабря около 19:30 часов в одной из воинских частей, расположенных на южном направлении Республики Армения, по предварительным данным - выстрелом сослуживца, был смертельно ранен военнослужащий срочной службы, рядовой Сеник Ашотович Арзуманян (2002 г/р).
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения.
Министерство обороны РА разделяет горечь утраты, выражает поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.
Еще двое военнослужащих ранены. Их жизни ничего не угрожает.
Ведется расследование для полного выяснения обстоятельств происшествия.
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