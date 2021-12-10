Вследствие нападения азербайджанских ВС погиб 1, ранены 8 армянских военнослужащих

Подразделения вооруженных сил Азербайджана 10 декабря атаковали армянские военные позиции, расположенные в восточной части армяно-азербайджанской границы (Гегаркуникская область). Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе противостояния противнику погиб срочный военнослужащий Ваге Вагаршакович Манасерян (2002 г.р.).

Еще восемь военнослужащих получили ранения. Состояние 6 из них оценивается как тяжелое, двух других - средней и легкой тяжести соответственно.