Под председательством вице-премьера Республики Армения Амбарцума Матевосяна 10 декабря состоялось заседание Межведомственной комиссии по предотвращению эпидемии Covid-19.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Матевосяна, в своем вступительном слове вице-премьер отметил, что в повестке дня первого заседания комиссии в подобном формате остаются мероприятия по предотвращению эпидемии. По его словам, вакцины уже доступны, что является реальной возможностью предотвратить распространение эпидемии и ее негативное влияние. Амбарцум Матевосян добавил, что новый омикрон-штамм, кажется, пока еще недостаточно изучен, и существует опасность, что он может стать началом более тяжелой волны. Он призвал граждан вакцинироваться и разорвать цепь эпидемии, поставив превыше всего общественные интересы и здоровье.

В ходе заседания, в котором приняли участие представители исполнительной и законодательной власти, была обсуждена ситуация с Covid-19 в Республике Армения. Министр здравоохранения Анаит Аванесян представила картину текущих тенденций распространения инфекции и существующие показатели вакцинации. Была обсуждена эффективность существующих мероприятий по предотвращению эпидемии, а также предстоящие шаги по ее увеличению.