Арестован бывший мэр Вардениса Арам Арутюнян

Гаварский суд общей юрисдикции удовлетворил ходатайство Следственного комитета об аресте Арама Арутюняна, возглавляющего список блока «Единый Варденис». Как передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Вардан Тадевосян.

Согласно сообщению Следственного комитета, бывшему мэру Вардениса Араму Арутюняну предъявлено обвинение в превышении полномочий, мошенничестве и подделке документов.