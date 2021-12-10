Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-12-21

ЕРЕВАН, 10 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 10 декабря, курс доллара США вырос на 0.08 драмa и составил 495.32 драм. Курс евро сократился на 1.74 драмa и составил 558.82 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 6.74 драм. Курс британского фунта сократился на 0.14 драмa и составил 653.82 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 117.24 драмa и составила 28285.02 драм. Цена серебра сократилась на 2.73 драмa и составила 354.33 драм. Цена платины сократилась на 13.49 драмa и составила 15064.96 драм.